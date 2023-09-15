Как сделать уютную детскую из небольшой комнаты

Ведущая программы «ПроУют» Вера Кинчева показала, как преобразила комнату малышей – двухлетнего Вани и пятилетней Маши. Родители попросили наполнить детскую особым настроением — радости и творчества. И дизайнер с энтузиазмом взялась за дело.
«Детство это про запахи, это про звуки. Это голос любимой бабушки или ощущения обнимания любимой игрушки. И вдруг повеет какой-то любимый знакомый запах из детства или увидится какой-то образ, и ты закрываешь глаза и окунаешься в ощущения», – делится эмоциями ведущая.
Когда Вера пришла помочь семье с детской, то увидела небольшую комнату в серых тонах, прямоугольной формы. Она сорвала старые обои, убрала мебель, сняла шторы, и приступила к ремонту: покрасила потолок и часть стен в серые и охристые цвета. На оставшуюся часть стен – были поклеены обои с игрушечным принтом в ретро-стиле.
Детская комната - до и после. Фото: Первый канал
Разбросанные игрушки и беспорядок сведут на нет любой интерьер детской комнаты. Одним ящиком под кровать в детской не обойтись. Профессионалы советуют: крупные игрушки, книги, светильники лучше хранить на открытых стеллажах, а мелкие (вроде конструкторов) убирать в текстильные мешки, например.
Ведущая программы «ПроУют» повесила деревянные полки на стену около окна и превратила подоконник в стол, а оконную раму окрасила в яркий желтый цвет - чтобы добавить солнца в комнату.
Как подобрать правильную кровать в детскую? Лучше всего выбрать раздвижную из натуральных материалов. Очень уютный и стильный аксессуар для детей – балдахин над кроватью. Подушки, теплый коврик, комфортное постельное белье и мягкие игрушки позволят создать маленький укромный уголок. Дети обожают такие уютные местечки.
Обновленная детская комната. Фото: Первый канал
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Ведущая решила добавить комнате еще немного волшебства, повесив световую гирлянду. И в завершении – римская штора на окно в цветовой гамме комнаты, ящики-автобусы и кукольный домик для Маши. Маленькие обитатели комнаты остались в полном восторге.
Смотрите передачу «ПроУют» - по субботам в 11:05 на Первом канале.