Как сделать уютную детскую из небольшой комнаты

Ведущая программы «ПроУют» Вера Кинчева показала, как преобразила комнату малышей – двухлетнего Вани и пятилетней Маши. Родители попросили наполнить детскую особым настроением — радости и творчества. И дизайнер с энтузиазмом взялась за дело.

«Детство это про запахи, это про звуки. Это голос любимой бабушки или ощущения обнимания любимой игрушки. И вдруг повеет какой-то любимый знакомый запах из детства или увидится какой-то образ, и ты закрываешь глаза и окунаешься в ощущения», – делится эмоциями ведущая.

Когда Вера пришла помочь семье с детской, то увидела небольшую комнату в серых тонах, прямоугольной формы. Она сорвала старые обои, убрала мебель, сняла шторы, и приступила к ремонту: покрасила потолок и часть стен в серые и охристые цвета. На оставшуюся часть стен – были поклеены обои с игрушечным принтом в ретро-стиле.