Розовая мечта: Марго Робби провела экскурсию по домику Барби, воссозданному в реальности

Жилище Барби проектировали на основе реального кукольного домика, и почти все его элементы кажутся игрушечными и непрактичными. Так, например, любимой частью особняка для Марго оказалась водяная горка, ведущая из спальни прямо в бассейн. И хотя вода в последнем тоже нарисованная, актерам было запрещено ходить по ней во время съемок.

Кухня, спальня и ванная комната Барби способны пробудить внутреннюю девочку даже в дамах за 40. Но особого внимания заслуживает шкаф-гардероб главной героини, стилизованный под подарочную коробку куклы. Такой элемент интерьера, вполне возможно, захотят себе многие модницы из реального мира.

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Режиссер фильма призналась, что хотела воплотить на экране самые смехотворные идеи кукольных «домиков мечты». Но почему они получились такими притягательными?