«Это отвратительно»: Караулова рассказала, что ей не нравится в собственном доме

Ляйсан Утяшева спросила у своей коллеги-телеведущей Юлианны Карауловой, какие самые идиотские заголовки в прессе молодая звезда читала о себе. Певица рассказала, что в одном из интервью призналась якобы может пропылесосить дома три раза за день, после чего о ней стали писать, что она неадекватная по жизни и даже обладает психическими отклонениями.

«Я очень люблю чистоту, и если я дома, то могу пропылесосить три раза за день, - поделилась Юлианна в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». – Но это не значит, что я одно то же место пылесошу… Надо объясниться. Мы сейчас живем в доме, где белые глянцевые полы. Это отвратительно. На них видно все».

«Особенно на кухне, конечно же, какие-то крошки - поэтому у меня всегда под рукой пылесос, и если я дома, я реально могу три раза пропылесосить».