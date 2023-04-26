Ремонт в чердачном стиле: как превратить квартиру в лофт

По сути, лофт – это большое объединенное пространство, в котором большинство зон совмещено. В идеале лофт должен быть перестроен из промышленного объекта, но типовые квартирные планировки тоже подойдут. Лофт отличает отсутствие перегородок (кроме несущих стен, конечно). А еще в лофте всегда высокий потолок.
Подразумеваются различные индустриальные атрибуты. Кирпичная кладка, грубая штукатурка, облагороженный цемент и трубы являются важными частями стиля лофт. Если дом не кирпичный, можно сделать имитацию кладки, например, с помощью специальной плитки. Поверхность из бетона при необходимости тоже можно имитировать при помощи декоративной штукатурки. Коммуникации, которые все обычно прячут, можно, напротив, оставить открытыми.
Квартира в стиле лофт. Фото: Первый канал
Отделка должна быть максимально урбанистической и даже несколько брутальной. Приветствуется, так называемый, первозданный и даже «непрезентабельный вид» – потертости, ржавчина, трещины. Наиболее подходящие стилю лофт цвета, - темно-зеленый, белый, серый, черный, оранжевый, коричневый, синий. Не исключайте смелые оттенки, их можете добавить там, где этого меньше всего ожидают. В стиле лофт присутствуют и светлые пятна – например, серые потолки.
Полы в квартире в стиле лофт обычно делают деревянными или под дерево. Также некоторые предметы мебели должны быть из дерева или выглядеть деревянными. На них можно с нарочитой небрежностью бросить винтажный ковер под старину: он будет эффектно контрастировать с брутальной отделкой и внесет в интерьер немного роскоши. Также в интерьере лофта отлично смотрятся ворсистые и лохматые ковры.
Квартира в стиле лофт. Фото: Первый канал
Для лофта характерно большое количество посадочных мест и впечатляющие размеры столов. Обязателен удобный диван, журнальный столик, могут присутствовать кресла, пуфики. «Потертые» и как бы «состаренные» текстуры в гостиной отлично соседствуют с современными светильниками и телевизором.
Мебель в стиле лофт непременно функциональная, ее немного, она не мешает и не загораживает пространство, уместна стилистика «ретро». Зеркала в лофте играют особую роль – создают оптическую иллюзию, визуально расширяя пространство.
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Квартира в стиле лофт. Фото: Первый канал
Открытые кирпичные стены отлично сочетаются с черно-белыми типографскими принтами. Освещения должно быть достаточно, к стилю лофт хорошо подходят хромированные бра на длинных штангах, большие потолочные люстры. Разные зоны в квартире можно выделять освещением, открытым шкафом, барной стойкой, другой отделкой пола или ковром.
Обязательно выделите место под арт-объекты. Аксессуары должны быть нестандартными - картины, декоративные бутылки, кашпо и вазы, объемные цветные подушки, художественные фотографии и абстрактные иллюстрации.