Ремонт в чердачном стиле: как превратить квартиру в лофт

По сути, лофт – это большое объединенное пространство, в котором большинство зон совмещено. В идеале лофт должен быть перестроен из промышленного объекта, но типовые квартирные планировки тоже подойдут. Лофт отличает отсутствие перегородок (кроме несущих стен, конечно). А еще в лофте всегда высокий потолок.

Подразумеваются различные индустриальные атрибуты. Кирпичная кладка, грубая штукатурка, облагороженный цемент и трубы являются важными частями стиля лофт. Если дом не кирпичный, можно сделать имитацию кладки, например, с помощью специальной плитки. Поверхность из бетона при необходимости тоже можно имитировать при помощи декоративной штукатурки. Коммуникации, которые все обычно прячут, можно, напротив, оставить открытыми.