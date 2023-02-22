Детская комната в традиционном стиле от дизайнеров передачи «ПроУют»

Перед ведущей программы Первого канала «ПроУют» Верой Кинчевой поставили задачу сделать комнату для трех сестер разного возраста, где у каждой будет собственное личное пространство. Родители девочек чтут исконно русские традиции и попросили переделать детскую так, чтобы там стало уютно, удобно, красиво — и с элементами традиционного декора. Результат работы — на фотографиях.
Фото: Первый канал
Традиционный стиль пережил множество эпох, от которых взял все лучшее и отличается балансом. Отличительные черты этого стиля — мягкие ковры и обилие текстиля натуральных оттенков. На диванах, кроватях — множество подушек, на полу — восточный ковер.
Фото: Первый канал
Такой интерьер всегда будет наполнен зеркалами в резных карнизах, декоративными панно и подзорами. И все это вместе не покажется излишним.
Мебель предпочтительно использовать из массива дерева. Этот стиль стремится к филигранной столярной работе, причем в больших количествах. Следуя этому стилю, герой программы сам изготовил стол в столярной мастерской.
Фото: Первый канал
В традиционном стиле все должно идеально сочетаться друг с другом — отделка, картины, светильники, аксессуары, текстиль. Повторяющиеся узоры на ковре, шторах, покрывале или абажуре — один из ключевых элементов интерьера.
Фото: Первый канал
Этому стилю свойственна богатая цветовая палитра. Это и светлые (молочные, шалфейные, пыльно-голубые, серо-зеленые) тона и темные (бордовый, синий, изумрудный). Будут хорошо смотреться горчичные цвета на стенах или потолке в компании с золотисто-коричневыми древесными цветами мебели.
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Фото: Первый канал
И в завершении — массивные комнатные растения в больших горшках и керамические статуэтки разных размеров и форм.