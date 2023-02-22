Детская комната в традиционном стиле от дизайнеров передачи «ПроУют»

Такой интерьер всегда будет наполнен зеркалами в резных карнизах, декоративными панно и подзорами. И все это вместе не покажется излишним.

Мебель предпочтительно использовать из массива дерева. Этот стиль стремится к филигранной столярной работе, причем в больших количествах. Следуя этому стилю, герой программы сам изготовил стол в столярной мастерской.