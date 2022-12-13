Как из деревяшки сделать интерьерный новогодний домик

Мастера по обработке и росписи дерева Анна Копылова и Ольга Кирина показали интересный способ создания новогоднего интерьерного домика. Будет, чем заняться долгими зимними вечерами.
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Интерьерный новогодний домик. Фото: Teleprogramma.pro
Мастера по обработке и росписи дерева Анна Копылова и Ольга Кирина показали интересный способ создания новогоднего интерьерного домика. Будет, чем заняться долгими зимними вечерами.
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