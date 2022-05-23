Не хуже, чем в шведском магазине: чем заменить импортные органайзеры

Некоторые зарубежные бренды ушли из России или приостановили свою деятельность на территории нашей страны. В этом числе оказались и шведские магазины мебели и товаров для дома. В чем же теперь хранить всякие аксессуары и прочие мелочи, если популярные органайзеры и коробки для нас пока недоступны?

Организатор пространства Александра Сергеева предложила не расстраиваться из-за этих новостей, а найти товары для хранения у российских производителей. На что именно обратить внимание — смотрите в видео.

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