Главные ошибки при планировании ремонта

Ремонт – дорогое удовольствие и, порой, важно знать несколько важных правил для того, чтобы не потратить денег еще больше.

Дизайнер, руководитель студии Aleta interiors Алена Щуклина считает, что делать ремонт без плана – это как идти в магазин без списка: берешь все подряд и только на выходе смотришь в свою корзину.

Еще до того, как вы начали обдирать обои или закупать штукатурку, нужно знать кое что важное. Подробности в нашем видео.

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