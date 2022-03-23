Как организовать дома место для глажки белья

Среди домашних обязанностей, которые вызывают больше всего раздражения, многие из нас назовут глажку. А между тем, это можно исправить и неприятную повинность превратить в неплохое времяпрепровождение.

Надо всего лишь правильно организовать дома место для глажки — это может быть отдельная постирочная комната или просто небольшой угол, где можно будет расположить все необходимое. Что именно — расскажет профессиональный организатор пространства Екатерина Шитикова.

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