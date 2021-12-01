Как украсить дом к Новому году из подручных материалов

Приближается время чудес — новогодние праздники. Появляются нарядно оформленные витрины, на улицах появляются елки и огоньки. Многим хочется добавить праздничное настроение и в домашний интерьер.

Профессиональный организатор пространства Анастасия Алборова рассказала, что сейчас не стоит развешивать мишуру по квартире, а лучше сделать эффектную новогоднюю композицию своими руками. Вам потребуются коробка, елочные ветки и свечи. Подробности — в видео.

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