Как связать необычную елочную игрушку

Мастер по вязанию изделий из джута подготовила видеоинструкцию для всех желающих приобщиться к этому ремеслу.

В магазинах сейчас можно купить всевозможные елочные игрушки — из стекла, пластика, дерева. Но некоторым хочется, чтобы их елка была единственной в своем роде и непохожей на другие. Выход есть — свяжите новогодние игрушки самостоятельно!

Мастер по вязанию изделий из джута Наталья Миськова поделилась подробной инструкцией по изготовлению симпатичной елочной игрушки в виде домика из джутового шпагата. Кроме самого джута, вам понадобится крючок и хлопковая нить.

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