Как правильно хранить вещи домашних животных

С появлением в доме нового члена семьи возникает проблема хранения корма, аксессуаров и других вещей наших любимцев.

Корм, наполнитель для туалета, поводки и ошейники… Кошки и собаки — это не только постоянный источник хорошего настроения, но и множество различных вещей и приспособлений. Для людей, любящих порядок, проживание питомца может принести дискомфорт.

Чтобы этого не произошло, профессиональный организатор пространства Александра рассказала и показала, куда лучше пересыпать корм и в каком месте квартиры разместить крючок для поводков.

Фото: DepositPhotos

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