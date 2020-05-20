«Обожаю свой дом»: Евгений Гор поделился кадром с интерьером квартиры

Музыкант и гражданский муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор показал интерьер своей квартиры, где он пережидает пандемию. «Обожаю свой дом», — подписал он снимок.

На фотографии можно увидеть шикарный черный рояль, который стоит у музыканта дома. На стене видно большую картину. Кроме того, в доме у Гора, судя по открытым дверям, много комнат.

«А где та картина с женщинами?» — задала вопрос одна из подписчиц певца. В ответ он отшутился, что с другой стороны комнаты, которая не попала в кадр. «У меня много картин», — заметил музыкант.

Отметим, что Евгений Гор не находил себе места, когда пневмонию подхватила его гражданская супруга. Сейчас, к счастью, все уже позади. Надежда Бабкина в прекрасной форме. Она вернулась к съемкам программы «Модный приговор», где выступает одним из главных экспертов. За время болезни звезда заметно похудела. Бабкина не так давно сетовала, что лишена возможности видеться с Гором. Она не хочет рисковать его здоровьем.