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Кресло для педикюра, рояль, беговая дорожка: Галкин раскрыл секреты потайной комнаты в замке

Юморист провел зарядку с шоуменом Павлом Волей и гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Кресло для педикюра, рояль, беговая дорожка: Галкин раскрыл секреты потайной комнаты в замке
Галкин раскрыл, что хранится в его потайной комнате в замке/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в Instagram показал, что находится в его потайной комнате в замке. Супруг Аллы Пугачевой устроил зарядку со своими друзьями шоуменом Павлом Волей и гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Вначале записи Павел Воля объявляет, что Максим Галкин впервые показал свою потайную комнату в замке. Как он отметил, ее никогда и никто не видел.

Далее слово уже взял сам супруг Аллы Пугачевой. Он отметил, что в этой комнате хранятся гири для занятий гимнастикой, также есть кресло, чтобы делать педикюр. Его, кстати, как сказал телеведущий подарил друг семьи композитор Игорь Николаев. Также в комнате находится белый рояль, который Галкин использовал для занятия зарядкой. Здесь же беговая дорожка.

«Ребята! Улетный получился выпуск зарядки с Ляйсан! Павел Воля, Ляйсан Утяшева и я показываем друг другу упражнения, импровизируем и веселимся. Всем рекомендую! Ссылка в сторис! Двадцать минут хорошего настроения с доставкой на дом».

Максим Галкин

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