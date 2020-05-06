Кресло для педикюра, рояль, беговая дорожка: Галкин раскрыл секреты потайной комнаты в замке

Телеведущий Максим Галкин в Instagram показал, что находится в его потайной комнате в замке. Супруг Аллы Пугачевой устроил зарядку со своими друзьями шоуменом Павлом Волей и гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Вначале записи Павел Воля объявляет, что Максим Галкин впервые показал свою потайную комнату в замке. Как он отметил, ее никогда и никто не видел.

Далее слово уже взял сам супруг Аллы Пугачевой. Он отметил, что в этой комнате хранятся гири для занятий гимнастикой, также есть кресло, чтобы делать педикюр. Его, кстати, как сказал телеведущий подарил друг семьи композитор Игорь Николаев. Также в комнате находится белый рояль, который Галкин использовал для занятия зарядкой. Здесь же беговая дорожка.