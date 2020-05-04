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Мария Машкова похвасталась убранством своей американской квартиры

Актриса вместе с дочерьми и мужем находится в США.

Мария Машкова похвасталась убранством своей американской квартиры
Машкова показала свою американскую квартиру/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Машкова в сторис Instagram показала свою американскую квартиру, где она сейчас находится вместе со своим супругом пианистом Александром Слободяником-младшим и любимыми дочерьми Стефанией и Александрой.

Квартира Машковой. Фото
Машкова показала свою американскую квартиру/https://www.instagram.com/masha_mashkova_official/

Надо отметить, что в американской квартире Машковой очень атмосферная обстановка. К примеру, на стенах висят портреты популярных актеров и музыкантов, а также афиши с прошедшими концертами супруга. Как известно, Слободяник-младший выступает в самых больших залах Нью-Йорка.

Также актриса отметила, что все время усидеть дома у нее не получается. Она, к примеру, во время прогулок по городу сгорела.

Дома Мария Машкова играет со своими девочками в карты. Так одна из дочерей звезды попросила актрису достать из колоды карту, но ей не показывать.

Отметим, что Машковой во время пандемии не с первой попытки удалось вылететь к своему мужу и семье в Америку. Один раз она уже сидела в самолете, когда стало известно, что рейс отменен.

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