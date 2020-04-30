Светло и просторно: журналисты выяснили, как выглядит дом Лободы в Киеве

37-летняя певица Светлана Лобода показала обстановку внутри дома в Киеве. Недвижимость в столице Украины артистка приобрела еще 6 лет назад – на тот момент старшей дочери певицы Евангелине было всего три года. Стоит сказать, что уже тогда у Светланы была квартира также в Киеве, которая досталась ей от бабушки.

В собственном доме Лобода появляется достаточно часто. Здесь она живет вместе с дочерьми. Специально для девочек в доме оборудовано свободное пространство, где они могут порезвиться и поиграть. Интерьер дома выполнен в светлых, пастельных оттенках, которые визуально создают дополнительное пространство. Дополнительной изюминкой дома являются высокие потолки, украшенные массивными люстрами и встроенными лампами.

Как и у любой большой знаменитости, у Светланы есть собственная гардеробная – здесь хранятся повседневные вещи, а также концертные костюмы. Здесь же висит и платье, в котором Лобода появилась в 2009 году на «Евровидении».

Переход из одной комнаты в другую украшает разноцветный портрет самой Светланы, нарисованный знакомым художником. Дополнительный уют в доме создают многочисленные фоторамки, вещи из поездок и другие милые детали интерьера. Имеется в помещении и лестница на второй этаж – ее поручни, в свою очередь, замаскированы под золото.