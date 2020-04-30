«Доктор Айболит»: Ирина Слуцкая читает «украденную» сказку
«Сказки на ночь»
«Доктор Айболит»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Светло и просторно: журналисты выяснили, как выглядит дом Лободы в Киеве

Недвижимость в столице Украины артистка приобрела 6 лет назад.

Светло и просторно: журналисты выяснили, как выглядит дом Лободы в Киеве
Светлана Лобода/Фото: https://www.instagram.com/p/B9dv392Bgyr/

37-летняя певица Светлана Лобода показала обстановку внутри дома в Киеве. Недвижимость в столице Украины артистка приобрела еще 6 лет назад – на тот момент старшей дочери певицы Евангелине было всего три года. Стоит сказать, что уже тогда у Светланы была квартира также в Киеве, которая досталась ей от бабушки.

В собственном доме Лобода появляется достаточно часто. Здесь она живет вместе с дочерьми. Специально для девочек в доме оборудовано свободное пространство, где они могут порезвиться и поиграть. Интерьер дома выполнен в светлых, пастельных оттенках, которые визуально создают дополнительное пространство. Дополнительной изюминкой дома являются высокие потолки, украшенные массивными люстрами и встроенными лампами.

Дом Светланы Лободы
Дом Светланы Лободы/Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?time_continue=2056&v=6w0V6HOqQFw&feature=emb_logo

Как и у любой большой знаменитости, у Светланы есть собственная гардеробная – здесь хранятся повседневные вещи, а также концертные костюмы. Здесь же висит и платье, в котором Лобода появилась в 2009 году на «Евровидении».

Переход из одной комнаты в другую украшает разноцветный портрет самой Светланы, нарисованный знакомым художником. Дополнительный уют в доме создают многочисленные фоторамки, вещи из поездок и другие милые детали интерьера. Имеется в помещении и лестница на второй этаж – ее поручни, в свою очередь, замаскированы под золото.

Дом Светланы Лободы
Дом Светланы Лободы/Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?time_continue=2056&v=6w0V6HOqQFw&feature=emb_logo

Тэги

ЛободаЛобода новостиЛобода последние новостиНовости googleСветлана Лобода последние новости
Loading...