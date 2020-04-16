Утяшева провела экскурсию по квартире, где она живет с Волей и детьми

Находящаяся на самоизоляции Ляйсан Утяшева провела для поклонников рум-тур по квартире, в которой живет с Павлом Волей. Оказалось, что комедиант и телеведущая обзавелись достаточно внушительной недвижимостью, в которой есть, где разгуляться. Экскурсию Утяшева начала со святая святых всех девочек – гардеробной. Так, в огромной, светлой комнате комнате умещается сразу несколько шкафов, специально приобретенных под наряды Ляйсан. Кроме прочего, именно здесь каждую пятницу Утяшева, Воля и дети устраивают танцевальные баттлы: выбор продиктован не только обилием свободного места, но и близким доступом одежды, которую можно поменять за пару присестов.

Ляйсан в своих интервью неоднократно рассказывала, что очень любит готовить. Желание экспериментировать появилось у Утяшевой только после того, как она встретила Павла. Сейчас гимнастка старается кормить всю семью правильной пищей. В кухне для этого имеется все необходимое: варочная панель, обилие кастрюль разного размера.

Как и у любого хозяина дома, у Воли существует свой кабинет. В нем творится некий творческий беспорядок: прямо посередине стоит яркий желтый пуфик. Ляйсан объяснила Лауре Джугелия, что цветовая гамма комнаты продиктована постоянным нахождением здесь детей. Павел достаточно часто работает из кабинета, а когда папы дома нет, дети учатся в его комнате.