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Утяшева провела экскурсию по квартире, где она живет с Волей и детьми

Сильнее всего зрителей и Лауру Джугелия впечатлила гардеробная.

Утяшева провела экскурсию по квартире, где она живет с Волей и детьми
Ляйсан Утяшева/Фото: https://www.instagram.com/p/B3DAbQQgAQn/

Находящаяся на самоизоляции Ляйсан Утяшева провела для поклонников рум-тур по квартире, в которой живет с Павлом Волей. Оказалось, что комедиант и телеведущая обзавелись достаточно внушительной недвижимостью, в которой есть, где разгуляться. Экскурсию Утяшева начала со святая святых всех девочек – гардеробной. Так, в огромной, светлой комнате комнате умещается сразу несколько шкафов, специально приобретенных под наряды Ляйсан. Кроме прочего, именно здесь каждую пятницу Утяшева, Воля и дети устраивают танцевальные баттлы: выбор продиктован не только обилием свободного места, но и близким доступом одежды, которую можно поменять за пару присестов.

Гардеробная Ляйсан Утяшевой
Гардеробная Ляйсан Утяшевой/Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=nZE212q3kKU&t=849s

Ляйсан в своих интервью неоднократно рассказывала, что очень любит готовить. Желание экспериментировать появилось у Утяшевой только после того, как она встретила Павла. Сейчас гимнастка старается кормить всю семью правильной пищей. В кухне для этого имеется все необходимое: варочная панель, обилие кастрюль разного размера.

Кабинет Павла Воли
Кабинет Павла Воли/Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=nZE212q3kKU&t=849s

Как и у любого хозяина дома, у Воли существует свой кабинет. В нем творится некий творческий беспорядок: прямо посередине стоит яркий желтый пуфик. Ляйсан объяснила Лауре Джугелия, что цветовая гамма комнаты продиктована постоянным нахождением здесь детей. Павел достаточно часто работает из кабинета, а когда папы дома нет, дети учатся в его комнате.

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