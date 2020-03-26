Вера Брежнева показала роскошную гостиную в особняке, где живет с Меладзе

Вера Брежнева большую часть времени проводит на гастролях. Так весь февраль она путешествовала по США и Канаде. Певица выступала для зарубежных поклонников, а также смогла увидеться со старшей дочерью Соней, которая живет в Лос-Анджелесе. Вернувшись в Россию артистке пришлось сесть на карантин. Однако девушка не расстроилась. Ей крайне редко удается побыть с семьей, поэтому она наслаждается ситуацией.

На днях Вера порадовала поклонников, опубликовав видео с мужем Константином Меладзе. Она запечатлела, как музицирует ее возлюбленный. Также певица поделилась нежным кадром, на котором обнимается с мужем, лежа на диване. А теперь артистка позволила фанатам заглянуть в ее дом. Она показала роскошную гостиную в особняке, где живет с Меладзе. Брежнева стояла на втором этаже и с высоты сняла огромную гостиную, где стоят светлые кресла, диван, столики, вазы.

Девушка танцевала под свой хит «Любите друг друга». В зеркале можно увидеть звезду в бежевом спортивном костюме. Вера наслаждается отдыхом. Поклонники восхитились лаконичным интерьером. Многих поразили шторы и панорамные окна. Создалось впечатление, что супруги живут во дворце.

Напомним, что обычно артистка редко говорит о личной жизни и еще реже делится домашними снимками. Однако в период самоизоляции ей захотелось поделиться личными кадрами.