«Все в тренде»: дизайнер интерьеров оценила оформление особняка Нонны Гришаевой

Несколько лет съемок в диком режиме без выходных понадобилось 48–летней артистке, чтобы приобрести дом своей мечты. В далекие юные годы Нонна – как и многие другие советские люди – жила в скромных, даже стесненных условиях. Она вспоминает, как однажды из-за бедности пришлось несколько раз варить суп из одного белого гриба.

Сегодня она, ее супруг Александр Нестеров, дочь Анастасия и сын Илья обитают в более чем комфортных условиях. Огромный трехэтажный дом оборудован камином и бассейном, а на территории просторного двора расположились баня и беседка. Гришаева признается: часть помещений в доме не используется или используется по особым случаям.

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Интерьер внутри звезда экрана решила оформить в светлых тонах. Столовая и гостевые зоны имеют белую и бежевую расцветку, в спальнях – теплые песочные, коричневые тона. Мебель, в основном, мягких округлых форм и подобрана так, что создает ощущение легкости.

Специально для читателей портала Teleprogramma.pro мы узнали у дизайнера интерьеров и основателя студии интерьерных решений Катерины Порываевой, какие сегодня тренды в целом превалируют в оформлении помещений и насколько вообще удобно жить в большом доме?

По мнению эксперта, тяга многих людей к просторному пространству – своеобразная компенсация советского прошлого, проведенного в коммуналках и хрущевках. Самый большой минус больших домов – огромные площади для уборки.

Впрочем, при современных услугах клининга рутинные хозяйские хлопоты перестают лежать тяжким бременем на плечах хозяйки. А очевидный плюс: при ссоре с кем-то из домочадцев можно быть в одном пространстве и не мозолить друг другу глаза.

Дизайнер оценила и вкус Нонны Гришаевой в оформлении домашнего пространства. По словам Катерины Порываевой, обстановка простая, элегантная, не лишена изящества и в целом идет в ногу с современными интерьерными тенденциями.

«Сейчас в тренде природный экостиль, неоклассика, минимализм и эклектика. В отделке используются природные материалы: дерево, стекло, мрамор, плюш, бархат. Цветовые решения подбираются, в основном, в светлых тонах. Популярны также глубокие яркие либо припыленные оттенки» Катерина Порываева

Дизайнер назвала основные приемы, которые сегодня используются при оформлении пространств. Во-первых, рабочее пространство больше не выносится в отдельное помещение, а мягко интегрируется в гостиную или спальню.

Светильники подбираются воздушные, парящие, допустима ассиметричная развеска, когда в одной зоне светильник в одном стиле, в другой – другом. То же самое с фурнитурой: ручки у одного предмета мебели могут быть совершенно различны по стилю.

Также уходят в прошлое закрытые шкафы, комоды и гардеробные – во главе угла открытое хранение. Эксперт отмечает: такой прием визуально расширяет пространство, но требует от хозяев аккуратности и минимализма.

«На практике сложнее всего работать с пространством студий, число которых с каждым годом растет. Довольно непросто размещать в одном помещении зоны с разным функционалом, но при грамотном подходе и проясненных потребностях человека дизайн-проект с будущей обстановкой рождается довольно быстро и успешно» Катерина Порываева

Что же касается капсульного жилья – оборотной стороны огромных особняков – то с ним история сложнее. По мнению дизайнера, появление подобных жилищ – показатель, скорее, безысходности, нежели желания людей в минимализме и простоте.

Справка Teleprogramma.pro

Катерина Порываева – ведущий дизайнер интерьеров и основатель собственной дизайн студии, трендсеттер, инста-дизайнер. Имеет архитектурное и дизайнерское образование и 5– летний практический опыт в создании и оформлении интерьеров.