«Везде портреты Паши»: Агата Муцениеце провела экскурсию по трехэтажному особняку

Агата Муцениеце и Павел Прилучный не так давно объявили о разводе. Пара прожила вместе почти девять лет. Иногда они признавались, что у них есть конфликты и бывают разногласия. Больше года назад супруги едва не расстались, но смогли преодолеть кризис. Но в итоге спасти брак им не удалось. Пока Агата продолжает работать вместе с экс-возлюбленным. Также они живут под одной крышей, хоть актер и часто уезжает на съемки в другие города.

Причины развода они так и не озвучили. Однако на днях Муцениеце впервые дала большое интервью после случившегося. Она пустила в особняк журналистов. Девушка показала роскошный особняк. Она провела экскурсию по двору, где есть зона для отдыха с диванчиком, местом для огня и жарки мяса. «Тут был огород. Я высадила помидорчики, зелень. Засохло… Зима была, я пересажу». Ведущая не стала показывать огород, дав понять, что он выглядит жутко.

«Тут тусовки постоянно, сейчас реже. Я люблю готовить — всех накормить, напоить».

Потом они прошли в дом. Муцениеце позволила заглянуть в ее холодильник. «Тут везде портреты Паши, даже в туалете», — сразу подметила ведущая. Агата пошутила, что он следит за ними. Она призналась, что часто готовит, хотя у них в семье нет определенных правил. Актриса пояснила, что порой ее дочь Мия хочет омлет и тогда приходится сразу вставать за плиту.

Комнаты оформлены в светлых тонах. На кухне и в обеденной зоне стены покрашены в пудровый цвет. А в гостиной есть камин, где очень любит сидеть и греться Агата. «Очень люблю свечки. Тут их можно ставить с разными запахами», — показала она необычные подсвечники для передачи на youtube-канале People Talk TV. На второй и третий этаж актриса гостей не пустила.