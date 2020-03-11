Наталья Поклонская строит дом в Симферопольском районе Крыма

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о недвижимости, которая есть у нее в собственности.

«У меня скоро юбилей, но, стыдно сказать, из квартир и домов — ноль. Ничего нет. Только ведомственная квартира в Симферополе, которую мне не отдают, но и не забирают. Я прошу: «Дайте мне разрешение ее приватизировать. Я десять лет проработала в органах прокуратуры». А мне отвечают: «Так ты проработала в органах прокуратуры Украины, а не России». «Расслужебить» не позволяют. Тогда прошу забрать эту квартиру, потому что я за нее плачу. Нет, они ее не забирают. Потому что участник Крымской весны не может быть без квартиры. Странно как-то». Наталья Поклонская

Как заметила депутат, вторая квартира у нее в Москве. «Она — думовская, служебная. Я ее называю «перевалочная ты база наша любимая», потому что у нас с дочкой Настей в этой квартире вещи и сумки стоят», — заявила Наталья Поклонская.

Также она в прошлом году купила в Симферопольском районе Крыма участок. «Он стоит 800 тысяч рублей. Дом купить не могу. Нужна большая сумма. Сейчас вырыла фундамент и стройку дома начала», — сказала депутат Госдумы, слова которой приводит RT.