Бардак в доме – хаос в голове: психолог Анна Завгороднева развенчала миф об уборке

С приходом календарной весны у многих проснулось желание обновить свое жилое пространство и навести в нем порядок.

Благо, сегодня существует масса систем и приложений, помогающих быстро и надолго привести дом к чистоте и гармонии.

Весьма популярен совет выбросить все ненужное, что, по мнению всевозможных специалистов по фэншую, высасывает вашу энергию. Для освобождения от хлама и придуманы всевозможные «авито», «юла» и прочие ресурсы.

Также рекомендуют правильно организовывать хранение вещей. В помощь хозяюшкам – разнообразные контейнеры, модульные системы, всевозможные мебельные решения. Выбирай не хочу!

Иные при наведении порядка используют «магические» лайфхаки эксперта по организации домашнего быта Мари Кондо из Японии.

С поистине восточным взглядом она подходит к перезагрузке пространства, предлагая сменить фокус уборки с того, от чего хотим избавиться, на то, что хотим сохранить.

Все способы, безусловно, по-своему правильны и хороши. Но если вам с приходом весеннего солнышка разгребать домашние «сугробы» не захотелось? Нужно ли начинать бить тревогу?

О чем говорит беспорядок в доме и всегда ли стремление к чистоте нормально, Teleprogramma.pro рассказала психолог Анна Завгороднева.

В первую очередь, эксперт отметила, что понятие «порядок» весьма относительно и индивидуально, поэтому и подходить к вопросу об организации домашнего уюта нужно персонально.

Тем не менее, определенные психологические законы у этого явления все же существуют. Если человек постепенно начинает накапливать хлам и мусор, его квартира зарастает пылью и грязью, значит, в его жизни что-то происходит.

«Зачастую превращение ухоженного жилья в противоположное состояние – это первый звоночек сниженного эмоционального фона и надвигающейся депрессии. Когда среднестатистический человек теряет эмоциональные силы и интерес или физические силы, или и то, и другое сразу, значит, говорить о хорошем психологическом самочувствии нельзя»

У пожилых людей захламление дома может быть сигналом старческой деменции и других возрастных изменений мозга и психики. В обоих случаях необходимо обращаться к специалистам и разбираться в глубинных причинах происходящего.

Если же у человека реально нет времени на уборку, но при появившейся возможности он наводит вокруг себя порядок, значит, в эмоциональном плане все «ок».

Связывать же напрямую степень прибранности с невротичностью и другими особенностями психики эксперт не рекомендует.

Другое дело, когда с вопросом порядка сталкиваются двое, каждый со своим чувством прекрасного. Что делать? У многих же по сей день звучит в голове классическое «любовная лодка разбилась о быт».

Анна Завгороднева уверена: любую лодку можно спасти, если договариваться.

Она дает несколько советов, как паре безболезненно обустроить домашнее хозяйство.

Выясните, кто к чему привык, в том числе исходя из опыта родительских семей. Проговаривайте свои привычки и ожидания, проясняйте и уточняйте то, что для вас неочевидно.

Разделите зоны ответственности по поддержанию порядка в зависимости от своих предпочтений. Мытье полов, посуды, стирка, глажка, готовка – все это лучше оговорить с партнером и регулярно «мониторить» свою зону ответственности.

Самое главное – избавьтесь от ожиданий, что другой человек будет делать в точности, как делаете или привыкли вы. Неоправдавшиеся ожидания – первый шаг к конфликту, а ссориться из-за того, что кружки повернуты ручками не в ту сторону, согласитесь, бессмысленно. Лучше потратить это время на теплое общение и радость, подытоживает эксперт.

Справка

Анна Завгороднева – психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.