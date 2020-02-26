«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Сусальное золото и лепнина: Волочкова решила сдать свою питерскую квартиру

За недвижимость балерина просит полмиллиона рублей.

Сусальное золото и лепнина: Волочкова решила сдать свою питерскую квартиру
Волочкова решила сдать свою квартиру за 500 тысяч рублей и встретится с арендатором лично Фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова решила сдать свою квартиру в Санкт-Петербурге. Объявление о недвижимости размещено на сайте ЦИАН и, судя по описанию, квартира балерины больше похожа на царские апартаменты.

Речь идет о четырехкомнатной квартире, расположенной в доме № 3 на Площади Искусств. Недвижимость на третьем этаже, и до недавнего времени она пустовала.

Стены в квартире украшены сусальным золотом. Фото: кадр с видео

Балерина живет в частном доме в Подмосковье, а недвижимость в Северной столице планировала продать и даже предпринимала попытки: в 2011 году она просила за объект 250 миллионов рублей, а к 2017-му сбросила цену до 98 миллионов рублей.

Анастасия Волочкова готова сдать недвижимость за 500 тысяч в месяц.
Фото: кадр с видео

Теперь планы поменялись: Анастасия готова лично встретиться с будущим арендатором. Условия стандартные: договор, предоплата за месяц вперед. Цена соответствующая — полмиллиона рублей в месяц.

С будущим арендатором балерина готова встретиться лично. Фото: кадр с видео

Удивляться цене долго не приходится, достаточно посмотреть описание лота: стены украшены сусальным золотом и лепниной. В гостиной и проходах установлены колонны, мебель соответствует стилю барокко, сообщает 5-tv.ru.

А накануне Анастасия Волочкова похвасталась наличием бани и сауны в ее подмосковном доме. Русскую баню балерина использует в лечебных целях, а вот хаммам — исключительно в «романтических целях», пишет портал OA.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиНовости google
Loading...