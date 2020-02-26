Сусальное золото и лепнина: Волочкова решила сдать свою питерскую квартиру

Анастасия Волочкова решила сдать свою квартиру в Санкт-Петербурге. Объявление о недвижимости размещено на сайте ЦИАН и, судя по описанию, квартира балерины больше похожа на царские апартаменты.

Речь идет о четырехкомнатной квартире, расположенной в доме № 3 на Площади Искусств. Недвижимость на третьем этаже, и до недавнего времени она пустовала.

Балерина живет в частном доме в Подмосковье, а недвижимость в Северной столице планировала продать и даже предпринимала попытки: в 2011 году она просила за объект 250 миллионов рублей, а к 2017-му сбросила цену до 98 миллионов рублей.

Теперь планы поменялись: Анастасия готова лично встретиться с будущим арендатором. Условия стандартные: договор, предоплата за месяц вперед. Цена соответствующая — полмиллиона рублей в месяц.

Удивляться цене долго не приходится, достаточно посмотреть описание лота: стены украшены сусальным золотом и лепниной. В гостиной и проходах установлены колонны, мебель соответствует стилю барокко, сообщает 5-tv.ru.

А накануне Анастасия Волочкова похвасталась наличием бани и сауны в ее подмосковном доме. Русскую баню балерина использует в лечебных целях, а вот хаммам — исключительно в «романтических целях», пишет портал OA.