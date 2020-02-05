Дом и интерьер

Успенская продемонстрировала свой роскошный 16-комнатный дом в 4 этажа

В нем есть сауна, маленький салон красоты и отдельный кабинет для любимой собаки.

Успенская продемонстрировала свой роскошный 16-комнатный дом в 4 этажа
Любовь Успенская. Фото: Global look press

В последнее время относительно Любови Успенской и ее дочери Татьяны в СМИ появляется много противоречивой информации. Однако, если взглянуть на ее дом на Новорижском шоссе площадью более тысячи квадратным метров, становится очевидно, что наследницу в нем ждут и любят.

Интерьер своих шикарных «квадратных метров» певица оформила не только с учетом собственных предпочтений, но и опираясь на вкус Татьяны. Специально для нее Успенская поставила в холле белоснежное фортепиано, ведь дочь так любит на нем музицировать, сообщает КП.

Дочь певицы. Фото
Дочь певицы. Фото: Первый канал/КП

Естественно, что для девушки предусмотрена великолепная отдельная комната, которая располагается на 4 этаже дома. Поскольку наследница звезды любит читать, практически все полки уставлены здесь книгами.

У входа в гардеробную с умным замком. Фото
У входа в гардеробную с умным замком. Фото: Первый канал/КП

Гардеробная Любови Успенской — практически, как сейф. Не удивительно, ведь наряды королевы шансона приравниваются к целому состоянию. Открыть эту комнату можно только при сканировании отпечатка пальца хозяйки дома. Чтобы шубы, сумки и ценная кожаная обувь не пострадали, здесь с помощью особого прибора поддерживается максимально комфортная температура.

Кухня. Фото
Кухня. Фото: Первый канал/КП

Многие удивятся, но певица умеет и любит готовить, поэтому кухню оснащала под себя всем самым лучшим. Бытовую технику заказывала в Германии и Америке.

65-летняя Успенская прекрасно выглядит. Она регулярно посещает личный кабинет красоты, который не уступает по оснащению профессиональным салонам. В нем есть массажный стол, парикмахерское кресло, раковина для мыться головы, приспособление для педикюра.

Успенская на раскладном диване в гардеробной. Фото
Успенская на раскладном диване в гардеробной. Фото: Первый канал/КП

Всего комнат в доме артистки 16, холл достигает высоты 8 метров. Есть собственный бассейн и сауна, а также отдельный кабинет для любимой собаки.

Дом Успенской. Фото
Дом Успенской. Фото: https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/
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Успенская продемонстрировала свой роскошный 16-комнатный дом в 4 этажа
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