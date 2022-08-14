Знаки зодиака, которым нужно срочно подлечиться в августе

Овны

Для Овнов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, месяц будет непростым. Ограничивайте физическую активность в жару, рассчитывает нагрузку на тренировках, не пейте много чая и кофе.

Избегайте жестких диет: в августе они принесут больше вреда, чем пользы. Позаботьтесь об очищении организма: пейте травяные чаи, откажитесь от плотных вечерних трапез, добавьте в рацион овощей, зелени и фруктов. В середине месяца наведайтесь к стоматологу: профилактический осмотр позволит предотвратить заболевания зубов.

Больше гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте. Используйте любую возможность, что сделать паузу в работе. Растягивайте спазмированные мышцы с помощью йоги, пилатеса. Особое удовольствие вы сможете получить от массажа и спа-процедур.

Раки

В этом месяце у Раков повышается риск простудных заболеваний. Не пейте холодные напитки, старайтесь держаться подальше от кондиционеров. Противопоказаны любые процедуры, связанные с холодом, включая криотерапию. Особенно опасно резкое переохлаждение.

Идеальный вариант – отправиться в длительный отпуск, чтобы погреться на побережье и повысить иммунитет. В начале месяца могут напомнить о себе хронические болезни. Остерегайтесь эмоциональных и умственных перегрузок, избегайте конфликтов. Употребляйте больше воды, свежих соков и фруктов. Если вам нестерпимо захочется сладкого, то не сдерживание себя: нехватка глюкозы плохо отражается на состоянии вашей нервной системы.

Девы

Стрессы и плотный график работы – главные причины проблем со здоровьем в августе. Из-за напряженной обстановки в офисе у вас повышается вероятность нервного срыва, развития сердечно-сосудистых патологий. Вам необходима качественная перезагрузка. Скорректируйте свои планы, отложите все несрочные дела на потом. Концентрируйтесь только на достижимых целях.

Займитесь бегом, йогой или водной аэробикой, чтобы дать выход негативным эмоциям. Если сейчас не сделать паузу, то последствия для здоровья будут катастрофическими. Берегите сердце и нервную систему, придерживайтесь рекомендаций своего врача. Старайтесь не употреблять спиртного, чередуйте нагрузки с продолжительным отдыхом. Будьте осторожны с лекарствами, не злоупотребляйте фастфудом.