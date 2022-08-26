Женщины с каким знаком зодиака привлекают мужчин больше

Бесспорно, каждый знак зодиака обладает своими отличительными чертами. У каждого есть своих положительные и отрицательные стороны, а также самые привлекательные аспекты характера, внешности и ума.

При этом астрологи выделили семерку тех зодиакальных знаков, чьи качества наиболее соблазнительны для мужчин. И речь, естественно, пойдет о представительницах прекрасного пола.

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Женщина Овен всегда мудро располагает мужчин своей щедростью и хрупкостью. Они по-детски наивны, что вызывает у представителей сильного пола желание защищать и оберегать их.

Те женщины, которые родились под знаком Телец, отличаются магнетической чувственностью. Мужчинам обычно нравится баловать таких дам, купать их в роскоши. При этом женщинам-тельцам свойственно приносить себя в жертву.