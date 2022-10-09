«Все непросто»: астролог Василиса Володина – о том, какого события стоит опасаться в октябре

Астролог Василиса Володина регулярно составляет прогнозы, рассказывая поклонникам, чего стоит ожидать в ближайшем будущем.

Что касается октября, то, по словам, Василисы Володиной, мы вступаем в непростой период. А в конце месяца все еще и обострится.

Высок риск принятия решений, последствия которых станут ощутимы в ноябре.

«Все не просто, и пока не будет становиться проще. Хотя конец октября по общественно-политическим событиям будет еще напряженнее. Марс, который «завис» на всю неделю в точном квадрате к Нептуну, советует не доверять чужим словам, не действовать впопыхах и серьезно продумывать каждый шаг. Высокий риск принятия неверных решений, которые могут аукнуться в середине ноября. То есть то, что мы делаем сейчас, вероятнее всего, предстоит совсем скоро переделывать», - написала в микроблоге Василиса Володина.

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Напомним, ранее Василиса Володина дала прогноз на предстоящую неделю - с 10 по 16 октября.