Володина рассказала, что ждет людей после начала «Сезона Девы»

Как отметила Володина, самой ей по пути только с теми, кто остается профессионалом даже в периоды противодействия планет. «А еще с умными, готовыми совершенствоваться, адекватно реагировать на свои промахи и учиться на них. И это тоже качества Девы», - заявила Василиса Володина.

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Напомним, что Василиса Володина – один из самых известных астрологов в стране. Ранее она была соведущей программы «Давай поженимся!».