Володина рассказала, что ждет людей после начала «Сезона Девы»

Астролог Василиса Володина в «Телеграм» заявила, что начался «Сезон Девы», который открылся новолунием. По ее словам, этот знак «требует тщательности и проработки деталей».
«Придирки, занудство, крохоборство, мелочность никто не любит. Но жизнь устроена так, что от маленькой детали зависит очень многое».
Как отметила Володина, самой ей по пути только с теми, кто остается профессионалом даже в периоды противодействия планет. «А еще с умными, готовыми совершенствоваться, адекватно реагировать на свои промахи и учиться на них. И это тоже качества Девы», - заявила Василиса Володина.
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Напомним, что Василиса Володина – один из самых известных астрологов в стране. Ранее она была соведущей программы «Давай поженимся!».