Володина рассказала, что ждет людей после начала «Сезона Девы»

По словам астролога, этот знак требует тщательности и проработки всех деталей.
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина в «Телеграм» заявила, что начался «Сезон Девы», который открылся новолунием. По ее словам, этот знак «требует тщательности и проработки деталей».

«Придирки, занудство, крохоборство, мелочность никто не любит. Но жизнь устроена так, что от маленькой детали зависит очень многое».

Как отметила Володина, самой ей по пути только с теми, кто остается профессионалом даже в периоды противодействия планет. «А еще с умными, готовыми совершенствоваться, адекватно реагировать на свои промахи и учиться на них. И это тоже качества Девы», - заявила Василиса Володина.

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Напомним, что Василиса Володина – один из самых известных астрологов в стране. Ранее она была соведущей программы «Давай поженимся!».

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