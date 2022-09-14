Володина рассказала, чем заняться при возвращении ретроградного Меркурия из Весов в Деву

Как отметил Шахназаров, сейчас самое время учиться, получать бизнесовые знания и навыки, корректировать свое поведение, чтобы позднее «шагнуть в новую жизнь» — более свободную, счастливую и обеспеченную.

«А там и «личное» быстрее наладится с достойным партнером», — заметила Володина.

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Напомним, что Василиса Володина — известный астролог. Она была соведущей программы «Давай поженимся!».