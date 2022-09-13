Володина познакомила с гороскопом на учебный год для Дев, под знаком которых родились дети Пугачевой

Володина сразу оговорилась, что настоящий прогноз событий можно сделать только лично, основываясь на персональном гороскопе человека. Однако и знаки зодиака могут дать важные подсказки.

«Маленькие Девы сейчас способны на подвиги послушания и учебы (серьезная планета Сатурн бродит по их символическому 6-му дому), но я не советую родителям обольщаться и закручивать гайки еще больше. Сейчас слишком легко передавить. Если в прошлом году он прекрасно справлялся с учебой и двумя кружками, и вроде бы время еще оставалось, не нужно в эти небольшие часы свободы втискивать еще два языка и три секции», - заявила Володина.

Как отметила астролог, надо обратить внимание – не перегружен ли ребенок. От лишней нагрузки лучше отказаться. Иначе возможны частые болезни во время учебного года.

«Отдельная важная тема этого учебного года – деньги и умение с ними обращаться. Именно эти месяцы помогут ребенку научиться верно тратить или копить, а родители важный пример и советчики в этом вопросе», - сказала Володина.

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Напомним, что Лиза и Гарри Галкины недавно пошли в третий класс Первой московской гимназии. Уже 18 сентября ребятам исполнится по девять лет.