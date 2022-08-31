Володина назвала сроки, когда произойдут наибольшие изменения мировой повестки

По словам Володиной, какие-то процессы начнут откатываться назад.

«Или как будто бы возвращаться к периоду, который вы могли наблюдать несколько месяцев назад. Ну вот как будто бы ситуация пошла вспять. Это время несет закладку больших будущих циклов и изменений, но увидеть его итоге и понять, что происходило, мы сможет к весне 2023 года», — заявила Василиса Володина.