Володина назвала сроки, когда произойдут наибольшие изменения мировой повестки

Как отметила астролог, ситуация может «как бы пойти вспять».
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина в «Телеграме» рассказала, когда произойдут наибольшие изменения мировой повестки.

«Самыми важными с точки зрения изменения мировых процессов и каких-то агентов влияния, новых персон, новых ситуаций, связанных с этими мировыми процессами, будет последняя декада октября и первая декада ноября. Вот это наиболее значимая с политической точки зрения время. Это время наибольших изменений мировой повестки».

По словам Володиной, какие-то процессы начнут откатываться назад.

«Или как будто бы возвращаться к периоду, который вы могли наблюдать несколько месяцев назад. Ну вот как будто бы ситуация пошла вспять. Это время несет закладку больших будущих циклов и изменений, но увидеть его итоге и понять, что происходило, мы сможет к весне 2023 года», — заявила Василиса Володина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Василиса Володина — известный астролог. Она была соведущей программы «Давай поженимся!».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  