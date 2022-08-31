Володина назвала сроки, когда произойдут наибольшие изменения мировой повестки

Астролог Василиса Володина в «Телеграме» рассказала, когда произойдут наибольшие изменения мировой повестки.
«Самыми важными с точки зрения изменения мировых процессов и каких-то агентов влияния, новых персон, новых ситуаций, связанных с этими мировыми процессами, будет последняя декада октября и первая декада ноября. Вот это наиболее значимая с политической точки зрения время. Это время наибольших изменений мировой повестки».
По словам Володиной, какие-то процессы начнут откатываться назад.
«Или как будто бы возвращаться к периоду, который вы могли наблюдать несколько месяцев назад. Ну вот как будто бы ситуация пошла вспять. Это время несет закладку больших будущих циклов и изменений, но увидеть его итоге и понять, что происходило, мы сможет к весне 2023 года», — заявила Василиса Володина.
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Напомним, что Василиса Володина — известный астролог. Она была соведущей программы «Давай поженимся!».