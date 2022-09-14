Везунчик сентября! Глоба назвала единственный знак зодиака, на которого обрушится денежный дождь

Тамара Глоба в свежем финансовом прогнозе на вторую половину сентября назвала единственный знак зодиака, которого ждет грандиозный успех. Белая полоса у представителя этого зодиакального круга начнется 14 сентября. Уже в этот день счастливчики смогут определить свою дальнейшую жизнь на несколько лет вперед. И касаться это будет вопросов, связанных с деньгами.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Как подметила астролог, в судьбе Близнецов наметятся точки соприкосновения с руководством, которые помогут в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Представителям этого знака зодиака не стоит бояться проявлять инициативу. И даже наоборот, им важно показать, что они готовы тянуться к новому и готовы развиваться в профессиональном плане, чтобы взять те высоты, которые когда-то казались им Эверестом.

Уже в эту среду, 14 сентября, представителям этого зодиакального круга стоит наметить себе цели на будущее, чтобы двигаться к ним с энтузиазмом и расчетами на финансовую обеспеченность.

По материалам rsute