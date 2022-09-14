Везунчик сентября! Глоба назвала единственный знак зодиака, на которого обрушится денежный дождь

Астролог полагает, что представителям этого зодиакального круга могут предложить повышение на работе.

Какому знаку зодиака посулили большой денежный куш? Фото: Global Look Press

Тамара Глоба в свежем финансовом прогнозе на вторую половину сентября назвала единственный знак зодиака, которого ждет грандиозный успех. Белая полоса у представителя этого зодиакального круга начнется 14 сентября. Уже в этот день счастливчики смогут определить свою дальнейшую жизнь на несколько лет вперед. И касаться это будет вопросов, связанных с деньгами.

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Как подметила астролог, в судьбе Близнецов наметятся точки соприкосновения с руководством, которые помогут в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Представителям этого знака зодиака не стоит бояться проявлять инициативу. И даже наоборот, им важно показать, что они готовы тянуться к новому и готовы развиваться в профессиональном плане, чтобы взять те высоты, которые когда-то казались им Эверестом. 

Уже в эту среду, 14 сентября, представителям этого зодиакального круга стоит наметить себе цели на будущее, чтобы двигаться к ним с энтузиазмом и расчетами на финансовую обеспеченность.

По материалам rsute

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