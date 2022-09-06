«Венера находится в Весах»: Володина рассказала, когда у пар наступит расцвет в отношениях

Астролог Василиса Володина в своей программе «Осень 2022. Прогноз Василисы Володиной» рассказала, когда будут хорошо развиваться отношения в парах.
«С 29 сентября по 22 октября отсутствует тема запретов и препятствий по красоте, любви и браках. Венера находится в Весах. Она очень сильна. Марс еще не успел стать ретроградным. До затмения далеко. В начале октября Луна будет растущая. В эти дни отношения будут хорошо развиваться. Можно свадьбу назначить на эти дни».
Как заметила Володина, Венера залетит позже в Скорпион. «Давайте воздерживаться от экспериментов с внешностью и любовью. Будет много чудес и приключений», - заявила Василиса Володина.
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Напомним, что Василиса Володина – известный астролог. Она была соведущей программы «Давай поженимся!».