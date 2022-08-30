«Важное время для молодежи»: Тамара Глоба дала прогноз на сентябрь

Как отметила Тамара Глоба, сейчас открывается период, когда люди в течение ближайших семи месяцев будут искать место под солнцем. «Важное время для молодежи. Сентябрь открывает период, который связан с активным противостоянием Марса. Это время, когда внимание будет приковано к хозяйственным делам. Вопросам поездок и переездов. Люди будут искать свое место под солнцем. Это миграции и эмиграции», — заявила Тамара Глоба.

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Напомним, что Тамара Глоба — известный российский астролог. С 2015 по 2018 год была соведущей Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой в передаче «Давай поженимся».