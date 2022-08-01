Василиса Володина рассказала о глобальных переменах в начале августа

Помимо мировых событий, по мнению Володиной, обострятся и личные отношения между людьми. От старой жизни придется отказаться, несмотря на то, что это будет болезненно.

«Прощание с прошлым мучительное. Есть риски много наговорить и наделать ТАКОГОООО с последствиями для себя. И, увы, есть даже риски травмироваться», - добавила Володина.