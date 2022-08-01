Василиса Володина рассказала о глобальных переменах в начале августа

Бывшая ведущая популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина сделала прогноз на август 2022 года. По словам астролога, этот месяц будет сложным.
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«На этот раз конфликтность повышенная (соединение Марса с Ураном), желание идти на компромисс пониженное (квадраты к Сатурну). Начало недели воинственное, к середине появится чуть больше конструктива и адекватности, выходные напоминают тупик без очевидных вариантов выхода», - пишет Василиса в соцсетях.
Помимо мировых событий, по мнению Володиной, обострятся и личные отношения между людьми. От старой жизни придется отказаться, несмотря на то, что это будет болезненно.
«Прощание с прошлым мучительное. Есть риски много наговорить и наделать ТАКОГОООО с последствиями для себя. И, увы, есть даже риски травмироваться», - добавила Володина.