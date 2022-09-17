Василиса Володина назвала цвет гармонии в астрологии

Бывшая ведущая популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина показала свой любимый цвет гармонии в астрологической цветовой палитре. Речь идет о бирюзовом цвете.
Фото: соцсети
Кстати, стилисты говорят, что бирюзовый сейчас - тренд осенне-зимнего сезона. Он легко сочетается с многими оттенками, образуя интересные комбинации.
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А психологи считают, что бирюзовый – это цвет успешных людей, которые точно знают свои цели и находят пути к ним.