Василиса Володина назвала цвет гармонии в астрологии

Этот цвет, кстати, сейчас и очень модный.
Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Бывшая ведущая популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина показала свой любимый цвет гармонии в астрологической цветовой палитре. Речь идет о бирюзовом цвете.

Фото: соцсети

Кстати, стилисты говорят, что бирюзовый сейчас - тренд осенне-зимнего сезона. Он легко сочетается с многими оттенками, образуя интересные комбинации.

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А психологи считают, что бирюзовый – это цвет успешных людей, которые точно знают свои цели и находят пути к ним.

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