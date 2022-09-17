Василиса Володина назвала цвет гармонии в астрологии

Кстати, стилисты говорят, что бирюзовый сейчас - тренд осенне-зимнего сезона. Он легко сочетается с многими оттенками, образуя интересные комбинации.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

А психологи считают, что бирюзовый – это цвет успешных людей, которые точно знают свои цели и находят пути к ним.