Василиса Володина: «Квадрат Сатурна прошел критическую отметку и продолжает усиливаться»

Бывший главный астролог Первого канала Василиса Володина рассказала, что нас ждет в самое ближайшее время. Текущая неделя, по ее словам, лучшая для личных дел.

«Но на глобальном уровне все не просто: квадрат Сатурна и Урана прошел критическую отметку в 3 градуса и продолжает усиливаться. Это основная «экономическая» констелляция, которая задает нестабильность рынков, рост цен, проблемы промышленного и технологического секторов экономики», — пояснила она.

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А в личных делах, по мнению Володиной, будут добрые вести.

«Оппозиция Солнца к Сатурну (груз ответственности) начинает ослабевать, к концу недели и вам станет легче, и ноющих персонажей вокруг будет меньше. Если вы сами — ноющий персонаж, то поводов ныть убавится.