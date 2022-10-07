Три знака зодиака, которых ждет большая удача 7 октября

Пятница, 7 октября, будет весьма удачна особенно в том, что касается общения. Так считает биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.
Водолеи (21 января – 19 февраля)
Водолеи, есть большая вероятность, что этот день будет насыщен социальными событиями. Начиная с утренней встречи с друзьями за чашечкой кофе и заканчивая вечеринкой. Этот день станет лучшим временем, чтобы забыть о стрессе и повеселиться в приятной компании.
Овны (21 марта – 20 апреля)
Дорогие Овны, вы обязаны сегодня изменить жизнь близких вам людей, сделав то, что для них важно. Было бы замечательно провести сегодняшний день с любимыми людьми и если вы покажете им, насколько они вам дороги, они примут вас с распростертыми объятиями. и. Вы отлично используете свое время сегодня, если приложите немного усилий для восстановления разрушенных дружеских и других жизненно важных связей.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецы, велика вероятность того, что в этот день вы придумаете, как решить трудности, из-за которых ваша семья несчастлива. Когда вас посетят идеи, не применяйте их в спешке. Убедитесь, что вы учитываете интересы всех близких. Поддержание открытых линий связи - единственный способ устранить существующую ненависть между вами и вашей семьей. Постарайтесь предпринять смелые, но осторожные шаги при решении этих вопросов.