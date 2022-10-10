Тамара Глоба обозначила переломный год, который ознаменуется большими переменами для всего мира

Тамара Глоба дала обновленный астрологический прогноз, назвав год, который ознаменуется важными событиями и переменами для всего мира. О чем речь? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Во-первых, астролог дала понять, что будущий 2023 год будет сложным не только для россиян, но и для людей по всему миру. Именно в первой половине нового года стоит ждать пик кризиса. Однако эти события в будущем, как считает Тамара Глоба, приведут к желанию объединиться всем миром.

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Важным отсчетом станет 2026 год. Именно тогда начнутся события, которые в последствии приведут к открытому миру.

«Нас ждет постепенное разрушение границ, открытие государств и построение общего мира на дружественной основе», — уточнила Тамара Глоба.

По материалам «Вечерняя Москва»