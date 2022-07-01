Тамара Глоба назвала опасные числа июля

Одна из бывших ведущих популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Тамара Глоба представила свой гороскоп на июль 2022 года.

По ее словам, в этом месяце знакам зодиака нужно будет аккуратнее вести себя на дорогах.

«Дни повышенной аварийности: ночь с 30 июня на 1 июля; 2, 7, 8 (первая половина дня), 9, 12, 14, 21, 25, с 27 на 28 и 30 июля», — заявила она.

Кроме того, по словам Глобы, июль принесет сюрпризы в финансовых вопросах. Если в начале месяца многим знакам зодиака будет сулить удача во вкладах, то во второй половине июля существует опасность обмана.

«А вторая и третья декада июля удачны для вопросов недвижимости и строительства», — цитирует Глобу kp.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также