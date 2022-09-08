Тамара Глоба назвала дни повышенной аварийности в сентябре

Астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на сентябрь назвала дни повышенной аварийности в этом месяце.
«В сентябре дни повышенной аварийности. Нужно обратить внимание, что происходит вокруг вас. Это 8, 13, 16, 17, 22, 25 и 27 сентября».
Как отметила Глоба, конец месяца даст хорошие возможности для финансовых договоров и крупных сделок. «Это период активного противостояния Марса. События коснутся не только личных проблем и личных дел, но и общественных. В первую очередь это может касаться СМИ», - заявила Глоба.
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Напомним, что Тамара Глоба – известный астролог. У нее большая армия поклонников.