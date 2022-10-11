Тамара Глоба дала пугающий прогноз, каким будет следующий 2023 год

Тамара Глоба дала пугающий прогноз о том, каким будет 2023 год для всего человечества. Ждать ли нам передышки? Или события все так же будут бить ключом? Астролог намекнула, что расслабляться и уповать на улучшение ситуации пока не приходится. Скорее наоборот, человечество ожидают еще большие потрясения.

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Ранее Тамара Глоба утверждала, что временное затишье, которое произошло летом 2022 года, вновь сменят тревожные сообщения. А наиболее напряженным в этом плане будет конец года и начало следующего.

Астролог пояснила, что 2023 год и вовсе можно назвать критическим — это самый сложный год в текущей тройке лет.

Более-менее четкое урегулирование мировой ситуации наступит лишь через 2–2,5 года.

По материалам Dni.ru.