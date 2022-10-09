«Столкнемся с жесткими ограничениями»: Тамара Глоба предсказала главные события 2023 года

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшее будущее, учитывая события, происходящие сейчас в мире.

По мнению Тамары Глобы, в будущем нас всех ждет создание открытого мира, в котором не будет визовых ограничений.

Но случится это только в 2026-м году. Перед этим человечеству придется пройти непростой путь. В 2023 году могут возникнуть сложности с перемещениями.

«Если в 2023-м году столкнемся с жесткими ограничениями с тем, что касается поездок, путешествий. То с 26-го года – постепенно будет складываться система, которая является «открытым миром» - разрушение границ и открытие государств, построение общего мира на дружественной основе. Сегодняшние события в будущем дадут шанс на объединение народов в мире – как бы фантастично это не звучало», - считает Тамара Глоба.

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Напомним, о происходящих сегодня событиях Тамара Глоба предупреждала полгода назад.

По материалам kp.ru.