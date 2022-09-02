«Статистика печальная»: Володина объяснила, почему нельзя играть свадьбы в дни затмений

Как заметила Володина, в России итак, к сожалению, процент разводов очень высокий. «Просто давайте не будем умножать эту статистику», - посоветовала она.

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Напомним, что Василиса Володина – один из самых известных астрологов в стране. Она была соведущей программы «Давай поженимся!».