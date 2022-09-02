«Статистика печальная»: Володина объяснила, почему нельзя играть свадьбы в дни затмений

По словам астролога, риск разводов в такие дни в три с половиной раза выше.
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина в своей программе «Осень-2022. Прогноз Василисы Володиной» объяснила, почему не стоит играть свадьбы в дни затмений.

«Совсем точно не рекомендую свадьбы в дни близкие к затмениям. В день самого затмения точно. Плюс-минус два дня – нежелательно. Статистка такая печальная. Риск разводов в три с половиной раза выше у человека, вышедшего замуж или женившегося в затмение».

Как заметила Володина, в России итак, к сожалению, процент разводов очень высокий. «Просто давайте не будем умножать эту статистику», - посоветовала она.

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Напомним, что Василиса Володина – один из самых известных астрологов в стране. Она была соведущей программы «Давай поженимся!».

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