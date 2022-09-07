«Сатурн и Уран — разрушение структуры»: Володина предупредила о закрытии компаний в сентябре и октябре

Как отметила Володина, Марс говорит, что бизнес-идеи в основном будут реализовываться только на словах. «Бизнесовые проекты будут пробуксовывать», — заявила Володина.

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Напомним, что Василиса Володина — известный астролог. Она несколько лет была соведущей популярной программы «Давай поженимся!».