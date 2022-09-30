«Самый худший день»: прогноз астролога на 30 сентября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в пятницу, 30 сентября, - будет самый худший день на этой недели. Звезды рекомендуют отложить решение всех важных дел на начало следующей недели, а сегодня сконцентрироваться на самых простых рутинных задачах, избегать лишней ответственности.

Девы (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды рекомендуют как следует выспаться накануне и начать свой день спокойно, чтобы не потерять концентрацию и бодрое расположение духа. На работе возможны мелкие недочеты и крупные разногласия.

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Сохраняйте предельную концентрацию и старайтесь не выпячивать свой персону. Если вы с чем-то не согласны, трижды все обдумайте, прежде чем озвучить недовольство.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, в отношениях с близкими могут обостриться старые конфликты и возникнуть новые. Старайтесь слушать и слышать доводы собеседника, предлагайте компромиссы, но не упрямствуйте. Ваше желание пойти навстречу растопит сердца ваших близких.

Козероги (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит уладить вопросы, решение которых они долго откладывали. Мелкие, но давно ожидающие вашего внимания, проблемы, могут разом навалиться на вас и застать врасплох. Не впадайте в панику и уделите некоторое время тому, чтобы составить четкий план действий и расставить приоритеты.

Только стратегическое мышление поможет вам справиться со всеми проблемами, а хаотичное стремление решить все задачи одновременно ни к чему не приведет.