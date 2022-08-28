Самые удачливые в деньгах люди. Магия чисел по дате рождения

За удачу в нашей матрице отвечает цифра 8. Если вы обладаете ей, то можете не волноваться, она буквально уже в вашем кармане. Вам будет идти поддержка свыше, и вы будете чувствовать это, если только сонастроитесь. Чем больше у вас восьмерок в дате рождения, тем больше удачи вам идет. Одна восьмерка – это уже хорошо. Ваши действия должны корректироваться согласно ей. Не нужно все делать самим. Доверьтесь миру, он поможет.

Считаем свою матрицу. (Берем пример из ранних расчетов).

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Если у вас будет две восьмерки, то вы баловень судьбы. Вы живете словно у Бога за пазухой. Вам очень часто везет. Вы счастливчик. Также вы приносите удачу другим. Где вы появляетесь, там все расцветает. Поэтому очень выгодна во всех отношениях окружать себя людьми с восьмерками.

Эта удача будет работать, если вы перестанете контролировать жизнь и цепко держаться за каждое ее проявление. Чем чаще вы будете отпускать ситуацию и жить в потоке, тем легче будет ваша жизнь, но если вы не имеете 8 в своей матрице, то этого делать категорически нельзя. Тогда вам нужно идти и всего добиваться самим. Не ждите помощи извне.

Есть люди, у которых много восьмерок в матрице. От трех и выше. Такие люди настолько могут не ценить этого, что им будете казаться мало таких Божественных проявлений. Они словно недовольны своей жизнью, хотя имеют значительно больше, чем другие. Эти личности обычно рождаются сразу в богатой семье, и у них уже все есть с самого детства. Им не приходится бороться за жизнь, или выживать в непростые времена.

Как вести себя, чтобы деньги были всегда, и магия чисел работала на вас

- Когда у вас есть деньги, не думайте о черных днях и не пытайтесь копить про запас слишком много. Создайте движение денег, и они будут приходить к вам постоянно. Не пытайтесь тратить сразу все, или очень много, но если решили потратиться, то не жалейте об этом.

- Если денег сейчас нет, то не впадайте от этого в отчаяние. Такие случаи бывают, но если им не поддаться, то ваши восьмерки вам помогут. Очень скоро ситуация поменяется и деньги снова пойдут. На этот случай имейте финансовую подушку безопасности на 6-12 месяцев. Тогда, в случае просадки, которые, к сожалению, нельзя предугадать наверняка, вы сможете не потерять голову, и не впадете в депрессию.

- Чтобы магия чисел работала на вас, вам необходимо знать о ней, и верить в нее. Каждый раз убеждаясь в этом, отмечайте в своей голове, что вам действительно идет помощь свыше, что вас не оставляют и дают денежные возможности. Это будет укреплять вашу веру. Жизнь станет ярче и интересней. Вы начнете нести удачу не только себе, но и окружающим, потому что будете излучать эти позитивные вибрации неосознанно. Тем самым поможете своим близким в их жизни.