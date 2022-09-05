«Расплата за ошибки»: Павел Глоба предупредил о ретроградном полнолунии 10 сентября

Известный астролог Павел Глоба заявил о том, что 10 сентября 2022 года нас ждет уникальное полнолуние.

«В это время важно омыться (очиститься), трансформировать или скорректировать свою кармическую программу. Меркурий переходит в ретроградное движение, а Луна начнет убывать. Время, когда включается отработка долгов и расплата за ошибки», — пишет Глоба в соцсетях.

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Астролог также добавил, что 9–10 сентября (Луна в Рыбах, Солнце в Деве) — активируется ось кармических программ.