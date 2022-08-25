Прогноз от Василисы Володиной на выходные — 27 и 28 августа: в чем опасность самого конфликтного периода недели

Василиса Володина в своем еженедельном прогнозе дала понять, что дни с 22 по 28 августа «сложносочиненные». В воздухе так и будет витать напряженность. И чем ближе к выходным, тем ощутимее ее переменчивость — эффект грозовых туч.
И если первая половина недели была относительно легкой, то к выходным все осложнится. Как говорится, кто успел тот успел. Все важные дела лучше было запланировать на первую половину недели.
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А вот четверг, 25 августа, овевает холодом экономии даже самые страстные отношения. Астролог в этот день призывает прекрасных дам рационально взвесить для себя, какого союза они ждут — с безумным влюбленным транжирой или с хозяйственным экономным прагматиком.
А что касается выходных, то этот период будет отличаться некоторой эмоциональной несдержанностью. И для этого есть свои причины.
«Ну и, наконец, к выходным станет точным и очень сильным драчливый квадрат Солнца и Марса, когда за словом в карман не лезут, своего ни пяди не уступают. Если сложная ситуация не решалась спокойствием и разумом, сейчас она вполне может решиться напором, нажимом, давлением. Только конфликт должен быть продуманным, осмысленным, а не «так и тянет устроить скандал!».
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Вообще конфликты — это удобный способ решения проблем, они развивают отношения, развязывают гордиевы узлы. И чтобы конфликт был управляемым, а не превращался в банальную грызню, его нужно планировать», — отметила Володина.