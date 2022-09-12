«Поток откроется 23 сентября»: Глоба предупредил о приближении осеннего равноденствия

Астролог Павел Глоба в «Телеграме» сообщил о скором начале осеннего равноденствия.
«Осеннее равноденствие — 2022 открывает источник здоровья и молодости. Осеннее равноденствие — время сбора и запаса урожая. Это касается абсолютно всей энергии изобилия! Поток откроется 23 сентября в 04:03 (по Москве)».
Как отметил Глоба, «подключиться к источнику» каждый может по-разному. «У каждого, в зависимости от даты и места рождения, свои способы. Один из них — это получить энергию в материальном виде (деньгах). Другой — повлиять на состояние здоровья своего тела и сохранить молодость на долгие годы, следуя подсказкам своей личной карты», — заметил он.
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Напомним, что Павел Глоба — известный астролог. У него большая армия поклонников.