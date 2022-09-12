«Поток откроется 23 сентября»: Глоба предупредил о приближении осеннего равноденствия

Как отметил Глоба, «подключиться к источнику» каждый может по-разному. «У каждого, в зависимости от даты и места рождения, свои способы. Один из них — это получить энергию в материальном виде (деньгах). Другой — повлиять на состояние здоровья своего тела и сохранить молодость на долгие годы, следуя подсказкам своей личной карты», — заметил он.

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Напомним, что Павел Глоба — известный астролог. У него большая армия поклонников.